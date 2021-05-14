Издевались пять часов: на Уралмаше 19-летний парень покончил с собой на глазах у своих мучителей

На трех друзей завели два уголовных дела. Фото: страницы в соцсетях

«Он был тихим и спокойным парнем», - так отзываются о 19-летнем екатеринбуржце Александре Петрове друзья и коллеги. Несколько месяцев назад парень связался с плохой компанией. Занял в долг денег, но вовремя отдать не смог. Кредиторы пришли к нему домой 7 мая. Они пять часов избивали парня в квартире. Не выдержав издевательств, Александр свел счеты с жизнью, прямо на глазах у своих мучителей.

ОКОНЧИЛ КОЛЛЕДЖ, ПРОДАВАЛ ПИВО

Саша жил в кирпичной пятиэтажке на окраине Эльмаша. Квартира на улице Лобкова досталась ему от деда.

- Какая трагедия, не может быть, - восклицает соседка, услышав от журналиста «Комсомолки» новость о гибели Саши. - Хороший парень был, спокойный… (Делает минутную паузу) Да, думаю, на него могли надавить и заставить наложить на себя руки…

Александр окончил колледж электроэнергетики и машиностроения, но работать по специальности не стал, а устроился продавцом в сеть магазинов «Пивко». За последний год успел поработать в трех торговых точках сети – в двух на Эльмаше и одной на Уралмаше.

Щуплый Саша не смог дать отпор своим обидчикам. Фото: страница в соцсети

В другом магазине сети рассказали, что незадолго до гибели, Александра Петрова искал молодой парень. По описанию он был похож на одного из людей, которые оказались в квартире с Сашей в момент его смерти.

Саша жил в квартире, доставшейся ему от деда Фото: Евгений СТОЯНОВ

- Да, я слышала эту новость от покупателя, - рассказывает одна из коллег Саши. – Знаю только, что его били и он, не выдержав издевательств, совершил самоубийство.

«ОН ЗНАЛ, ЧТО ЕГО ИЩУТ ИЗ-ЗА ДОЛГА»

Трагедия произошла в доме по адресу Бакинских Комиссаров,97 в половине шестого утра. В этом доме на 12-м этаже Саша снимал квартиру.

- Он знал, что его ищут из-за долга. Вот и решил снять эту квартиру, чтобы не появляться дома. В съемной квартире он успел прожить меньше двух недель, - рассказывает «КП-Екатеринбург» один из друзей Саши, попросивший не указывать его имя.

Александру должно было исполниться 20 лет в конце июля. Фото: соцсети

Информированный источник в правоохранительных органах рассказал «Комсомолке», что в момент произошедшего с Сашей в квартире находились трое его знакомых: 20-летняя Эльвира Абзалова, 19-летняя Елизавета Овчинникова и 17-летний Данил (в силу его возраста мы не имеем право указать его фамилию – Прим. Ред.).

- Следствие считает, что эта троица действовала группой лиц по предварительному сговору. С 00:00 до 05:00 часов утра 7 мая обвиняемые применяли к погибшему физическое насилие, а также унижали его человеческое достоинство. Также в его адрес высказывались различные угрозы. Это привело к тому, что погибший не выдержал издевательств и совершил суицид, - рассказал наш собеседник.

Также силовик уточнил, что на Данила, Эльвиру и Елизавету завели уголовные дела по статьям доведение до суицида и вымогательство.

«ЗАРАБАТЫВАЛИ СЕБЕ АВТОРИТЕТ»

О том, что Саша был должен этой компании, знали многие его знакомые, так как парень часто обращался к друзьям с просьбой занять ему денег.

Следствие считает, что Елизавета Овчинникова также вымогала у Саши деньги и способствовала его суициду. Фото: соцсети

- Он занимал у них 10 тысяч рублей. На что ему нужны были эти деньги, я не знаю, - рассказывает друг погибшего Александра. - Деньги он вернул, но с опозданием. В итоге эти отморозки сказали, что «поставили его на счетчик». Они требовали с него уже не 10 тысяч рублей, а 50 тысяч! Вечером 6 мая Сашу поймали, зашли вместе с ним в квартиру и стали требовать отдать ему деньги. Саша писал всем, кого знал, просил занять. Но уже была ночь и ему никто не отвечал. В итоге они сломили его волю, и он не выдержал. 7 мая его не стало.

По версии следствия, Эля стала второй участницей преступления. Фото: соцсети

Вся троица, на которую завели уголовные дела, официально нигде не работает. 17-летний Данил - единственный парень из троих обвиняемых.

Он живет с бабушкой на улице Лобкова. Его дом расположен недалеко от пятиэтажки, в которой жил Саша до того как снять квартиру на Бакинских Комиссаров. А еще он учился в том же техникуме.

В отличие от Саши Данил был хорошо развит физически. Фото: соцсети

- Данил бросил учебу, сказал, что хочет работать, - рассказала «КП» сестра обвиняемого. – Устроился на стройку разнорабочим. Вообще он из нормальной семьи, родители у него есть. Просто он с ними не живет. Данил раньше и спортом занимался. До этого играл в футбол, а в последнее время стал заниматься смешанными единоборствами.Данил встречался с Эльвирой Абзаловой. В любви друг другу они признавались на своих страничках в соцсетях. 8 мая (на следующий день после гибели Саши) Эля разместила у себя на странице фото, где она стоит в обнимку с улыбающимся Данилом. Парень разместил аналогичное фото у себя на странице 11 мая. «Я люблю тебя», сделала подпись к посту девушка. «Я тебя тоже», ответил ей молодой человек.

Эля выставила это фото на следующий день после гибели парня. Фото: соцсети

Расследованием уголовных дел против троицы занимается Следственный комитет. На них завели уголовные дела о доведении до суицида и вымогательстве. Как рассказали «КП» в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга, 13 мая по ходатайству следователей, трех обвиняемых взяли под стражу сроком до 10 июля.

Похороны Александра Петрова состоятся в Екатеринбурге 15 мая. 25 июля ему было должно исполниться 20 лет.

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