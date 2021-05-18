«Они умели надавить»: стало известно об еще одном преступлении троицы, на глазах которой 19-летний парень покончил с собой

На время следствия трех друзей отравили в СИЗО. Фото: страницы в соцсетях

«КП-Екатеринбург» стало известно о еще одном преступлении, в котором подозревают троих друзей, обвиняемых в вымогательстве и доведении до суицида 19-летнего Александра Петрова.

Напомним, ранним утром 7 мая в одной из квартир на улице Бакинских Комиссаров парень совершил суицид. Вместе с ним в этот момент в его съемном жилье находилось трое друзей: 20-летняя Эльвира Абзалова, 19-летняя Елизавета Овчинникова и 17-летний Данил. Следователи предполагают, что троица несколько часов издевалась над парнем, из-за чего он решился на роковой шаг. На трех друзей завели уголовные дела о доведении до суицида и о вымогательстве.

Саша занял у компании 10 тысяч рублей, но вовремя отдать не смог. Парня «поставили на счетчик» и стали требовать с него уже 50 тысяч.

Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, помимо уголовных дел о доведении до суицида и вымогательстве, на троицу также заведено дело по второй части статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Речь идет о краже телефона.

- Эля, Лиза и Данил забрали телефон у друга Саши. Забрали как бы в счет долга, - рассказала «КП» одна из подруг погибшего парня, попросившая не указывать ее имя.

Александр Петров работал продавцом в магазине «Пивко» на Эльмаше. Троица регулярно пыталась «вытрясти» с Саши несуществующий долг. Для этого они, в том числе, наведывались и на работу к погибшему парню. Троица знала, что Саша дружил с одним из своих коллег Глебом (имя изменено. – Прим. Ред).

- Они ему сказали: раз Саша не может отдать нам деньги, то мы забираем твой телефон в счет долга, раз ты его друг. И забрали. Глеб, как и Саша, тоже их боялся. Знаете, они умели давить, а по Данилу никак нельзя было сказать, что ему 17 лет, выглядел он гораздо старше, - делится подруга погибшего.

Несмотря на то, что Глеб боялся Элю, Лизу и Данила, он все-таки решился пойти в полицию и написать заявление о краже телефона.

Также подруга погибшего рассказала, что троица периодически вылавливала Сашу и заставляла парня при них звонить и писать своим друзьям, с просьбой занять денег.

Сейчас Эльвира Абзалова, Елизавета Овчинникова и Данил находятся под стражей. Мы поговорили с бабушкой единственного юноши из этой троицы. Женщина считает, что ее внук попал под дурное влияние своей девушки, 20-летней Эльвиры.