Подросток, обвиняемый в гибели 19-летнего парня на Уралмаше, рассказал подробности трагедии

17-летний Данил сейчас находится в воспитательной колонии в Кировграде. Фото: страница "Вконтакте"

В Екатеринбурге бабушка 17-летнего Данила, которого обвиняют в доведении до суицида своего 19-летнего знакомого, рассказала подробности трагедии.

Напомним, ранним утром 7 мая в одной из квартир на улице Бакинских Комиссаров 19-летний Александр Петров совершил суицид. Вместе с ним в его съемной квартире в этот момент находилось трое друзей: 20-летняя Эльвира Абзалова, 19-летняя Елизавета Овчинникова и 17-летний Данил. Следователи предполагают, что троица несколько часов издевалась над парнем, из-за чего он решился на роковой шаг.

От парня требовали 50 тысяч. В тот день Саша писал всем своим знакомым с просьбой занять ему денег. Но была ночь и парню никто не ответил. К тому же до этого он уже не раз занимал деньги.

После произошедшего на трех друзей завели уголовные дела о вымогательстве и доведении до суицида. Все они находятся под стражей.

ПОПАЛ ПОД ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ

Бабушка Данила считает, что ее внук попал под влияние своей более взрослой девушки. Фото: страница "Вконтакте"

Бабушка Данила винит в случившемся 20-летнюю Эльвиру Абзалову. Она считает, что ее внук попал под дурное влияние своей девушки, с которой начал встречаться в конце зимы.

- Она старше его, влюбила в себя. Вот и пошло-поехало. Он был такой нежный мальчик, уйдет – поцелует, придет – поцелует. Эта Эля мне сразу не понравилась. Какая-то она была скрытная. Данил все время говорил, что она просто стесняется. А я думала: что здесь стесняться? Прийти и поздороваться? И долг погибший, вроде бы, был должен именно ей, – делится с «Комсомолкой» бабушка обвиняемого Данила Татьяна Николаевна.

Эльвиру и Елизавету также обвиняют в доведении до суицида и в вымогательстве. Фото: страницы в соцсетях

Женщина рассказала, что в свои 20 лет Эльвира уже имеет ребенка.

- Я раньше все время думала, что это ее младшая сестренка, и только на суде я узнала, что оказывается это ее дочь, - рассказывает женщина.

"СИДЕЛИ И ПИЛИ КОФЕ"

Бабушка рассказала, что раньше Данил учился в колледже на платном, потом перевелся на бюджет. Но после начавшейся пандемии и переходе на дистант решил пойти работать на стройку.

- Он говорил: поработаю до армии, отслужу, а уже потом продолжу учиться. Он очень хотел в армию, - говорит Татьяна Николаевна. – Подрабатывал на стройке. Как только у него стали появляться деньги, начал мне давать, то по тысяче, то по 500 рублей.

- Он жил и с родителями, и со мной. Семья у нас абсолютно нормальная. Отец Данила с его матерью не живет. С ней живет отчим Данила, он хороший человек. Проблем в семье нет, - уточнила бабушка обвиняемого.

По словам женщины, ее внук не мог находиться в квартире на Бакинских Комиссаров пять часов. Как мы писали до этого, именно столько времени компания из трех друзей издевалась над Сашей.

- Он ушел из дома в одиннадцатом часу, а вернулся уже в без пятнадцати три. То есть, в ту ночь его не было дома часа два-три, - настаивает бабушка.

Как только парень вернулся домой, то рассказал бабушке о произошедшем.

- Он говорил, что они просто сидели и пили кофе, и он сам (Александр Петров. – Прим. Ред.) решил это сделать. Я спросила, почему вы не вызвали полицию, скорую, почему вы просто ушли? Он ответил: «Бабуля, я был в шоке. Я в такой ситуации был в первый раз в жизни. Я такое видел только в кино». На следующий день они вместе с Элей пошли в полицию. Их опросили и отпустили домой. Два дня они провели дома. А потом их вызвали снова. Данил пошел уже с мамой. Тогда их и задержали, - рассказала Татьяна Николаевна.

Также женщина рассказала, что сейчас ее внук находится в воспитательной колонии в Кировграде.

- Его туда привезли вчера. Сегодня Отец и мама Данила поехали туда к нему, чтобы передать паспорт и вещи, - рассказала Татьян Николаевна.

В СУ СКР по Свердловской области от комментариев по данной теме по-прежнему отказываются.

Согласно уголовному кодексу, по второй части статьи 110 УК РФ (Доведение до самоубийства группой лиц по предварительному сговору) троице грозит от восьми до пятнадцати лет колонии. Правда, в силу возраста Данилу срок скостят. По второй части статьи 163 (Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) предусмотрено наказание до семи лет колонии.

- Саша был скромным и отзывчивым человеком. Старался не рассказывать о своих проблемах. Его похоронили 15 мая, - рассказал один из друзей погибшего парня.

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