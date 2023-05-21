Врач-пульмонолог назвала опасные последствия смога для горожан

Многие горожане недомогают из-за смога Фото: Алексей БУЛАТОВ

К утру 21 мая в Свердловской области локализовали 12 природных пожаров. Но леса продолжают гореть, так, из-за сильного задымления под Невьянском на Серовском тракте произошло массовое ДТП – здесь столкнулись больше десяти автомобилей.

Из-за горящих лесов Екатеринбург и другие города региона постоянно накрывает смог. В конце недели Центром гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, на территории Екатеринбурга было выявлено превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц РМ 10 и РМ 2,5 – это твердые частицы, в том числе и сажа, запах которой мы ощущаем, а также повышена концентрация диоксида азота и фенола.

Смог держится в Екатеринбурге уже несколько дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, к каким последствиям для здоровья может привести вдыхание такого «аэрозоля», мы поговорили с врачом-пульмонологом Уральского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, доцентом кафедры фтизиатрии и пульмонологии УГМУ, кандидатом медицинских наук Натальей Эсауловой.

- Наталья Александровна, как на Ваших пациентах сказалась текущая ситуация с пожарами? Временами и в Екатеринбурге было буквально нечем дышать.

- В последние дни у меня на приёме увеличилось количество пациентов с эпизодами бронхообструкции – сейчас я говорю про тех, кто раньше перенёс острый бронхит, и у кого пока ещё нет диагноза «бронхиальная астма». В течение года или даже дольше после перенесённого бронхита их ничего не беспокоило, но сейчас эти пациенты отмечают у себя появление одышки, ощущение затруднения при выдохе и уменьшение эффекта от тех препаратов, которые мы им назначали раньше.

- Терапию приходится менять?

- Да, в части случаев, но здесь важно понимать, что если бы человек с признаками бронхообструкциипросидел дома и вообще не обратился к нам, то у него мог развиться и настоящий приступ удушья. А это уже опасно.

Смог плохо влияет на здоровье уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как себя чувствуют больные бронхиальной астмой?

- Не могу сказать, что хуже стало всем, но у меня есть группа пациентов, которые на регулярной гормональной терапии, при грамотном использовании бронходилятаторов (препараты, которые расширяют бронхи – прим.) успешно и без обострений астмы не отреагировали на несколько сезонов цветения, пережили COVID-19, а на приём с ухудшением пришли сейчас.

- На что люди чаще всего жалуются?

- Помимо специфических симптомов со стороны бронхов, которые проявляются усилением одышки, увеличением частоты или появлением приступов удушья, если их не было у пациента ранее, многие отмечают симптомы общей интоксикации организма – это слабость, головные боли, бессонница.

- Ларингиты, риниты – также могли обостриться?

- Да, у нас действительно есть пациенты, у которых в последние дни развился ларингит – это воспаление слизистых оболочек гортани, в данном случае неинфекционного происхождения. При ларингите у человека меняется голос, беспокоит сухость и першение в горле, может появиться грубый лающий кашель.

Часть пациентов после вдыхания гари вспомнила про свой вазомоторный или аллергический ринит. Здесь и затруднение носового дыхания, а у кого-то ещё и чихание, появление отделяемого из носа.

Каждую неделю спасатели выступают с предупреждением о смоге Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Чем всё это можно объяснить?

- При вдыхании загрязненного воздуха происходит раздражение слизистой верхних и нижних дыхательных путей, которое в свою очередь вызывает их отёк и затруднение при дыхании – начиная от полости носа и заканчивая бронхами. Если у человека ранее были хронические заболевания дыхательной системы, то вдыхание смога способствует их обострению. Поэтому всё индивидуально – у кого-то хуже дышит нос, а кто-то приходит с жалобами на начинающееся удушье.

- Какие советы в данном случае может дать врач?

- Нужно максимально снизить физическую активность на открытом воздухе особенно в те дни, когда в нём есть видимая гарь, увлажнять и очищать воздух дома, чаще вытирать пыль. И обращаться к врачу, если что-то начинает беспокоить и тем более, если вы наблюдались у пульмонолога ранее.

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