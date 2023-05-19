«Не успокоился»: на Урале парень попался на угоне и пьяном вождении сразу после 10 суток ареста

Лихачу назначили 10 суток ареста, однако после отбытия наказания парень не успокоился Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавде 23-летний судимый парень всего за 10 дней успел попасться на угоне, пьяном вождении без прав, а также использовании транспорта с поддельными номерами.

Так, 5 мая автоинспекторы обратили внимание на «четырнадцатую», за рулем которого находился нетрезвый местный житель. Во время проверки выяснилось, что молодой человек никогда не получал водительского удостоверения, кроме того, от него пахло алкоголем.

- От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, и на него был составлен административный протокол. У нарушителя даже не было документов на легковушку. Он объяснил, что купил машину полчаса назад и взял у друга номера, чтобы не привлекать внимания, - уточнили в МО МВД «Тавдинский».

Нарушителя попытались остановить инспекторы, однако он пытался скрыться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В результате лихачу назначили 10 суток ареста, однако после отбытия наказания парень не успокоился и заработал еще и уголовное дело.

- После выпитого алкоголя 17 мая ему захотелось покататься по городу, но так как машины не было, он решил ее угнать. Прогуливаясь, заметил три автомобиля, два и них оказались закрыты, а вот третий был не только открыт, но в замке зажигания имелись ключи, - отметили в полиции.

Злоумышленник завел «Газель» и поехал по ночному городу, вскоре его попытались остановить инспекторы, однако нарушитель пытался скрыться, и завязалась погоня.

- Вскоре результаты освидетельствования показали, что надышал гонщик 1,511 мг/л. На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем», также решается вопрос о возбуждения дела за повторное пьяное вождение, - добавили в ведомстве.

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