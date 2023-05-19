В Первоуральске пьяный водитель легковушки вылетел в водоем

Участники происшествия не пострадали. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Первоуральске пьяный водитель легковушки не справился с управлением и вылетел в водоем. Инцидент произошел ранним утром 19 мая. По предварительным данным, владелец «четырнадцатой» превысил допустимую скорость.

- В момент ДТП в салоне автомобиля находились двое пьяных местных жителей: 31-летняя девушка и 29-летний мужчина, от прохождения медицинского освидетельствования оба отказались. Кто из них управлял автомобилем, не признаются, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Участники происшествия не пострадали. Теперь в обстоятельствах аварии разбираются следователи. В ходе расследования будут проведены различные экспертизы.

Ранее стало известно, что в Тавде 23-летний судимый парень всего за 10 дней успел попасться на угоне, пьяном вождении без прав, а также использовании транспорта с поддельными номерами.