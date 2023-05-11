Ребенок в реанимации: на Урале пьяный водитель ВАЗ сбил мальчика

На легковушке, сбившей ребенка, не было номеров Фото: УГИБДД по Свердловской области

В городе Волчанск Свердловской области водитель ВАЗ- 21099 на бешеной скорости сбил мальчика. Ребенок госпитализирован в реанимацию с травмами различной степени тяжести. ДТП произошло вечером, 9 мая.

- По предварительным данным водитель выбрал небезопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части вправо, с последующим наездом на пешехода, двигающимся по тротуару и жилой дом. В момент ДТП водитель не был пристегнут ремнем безопасности, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На легковушке, сбившей ребенка, не было номеров. Мужчина, находившийся за рулем, был пьян - результат медосвидетельствования показал 0,683 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Сотрудниками Госавтоинспекции, прибывшими на место, установлено, что водитель ВАЗ - 37-летний житель города Волчанска, водительский стаж которого составляет 9 лет. Мужчина признался, что пил алкоголь дома и сел за руль, чтобы добраться до магазина.

В отношении водителя проводится проверка.