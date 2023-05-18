С 1 июня по 18 июня 2023 года уральцы могут проголосовать за самых талантливых и перспективных свердловских врачей Фото: Александр ГЛУЗ

С 1 июня 2023 года свердловчане смогут проголосовать за врачей, которым доверяют свое здоровье и жизни. За тех, кто пользуется безусловным уважением пациентов и коллег в муниципальных больницах и поликлиниках, коммерческих клиниках, медицинских и оздоровительных центрах.

На Урале работает около 300 медицинских организаций. Помощь взрослым и детям оказывают более 45 тысяч медицинских работников: врачей, среднего медперсонала. Они отлично знают своё ремесло и делают всё возможное для пациентов.

«Комсомольская правда-Екатеринбург» запускает онлайн-конкурс ко Дню медицинского работника и в знак благодарности и уважения к врачам-профессионалам в Екатеринбурге и Свердловской области.

Для участия

С 22 мая по 29 мая 2023 года медицинские учреждения Свердловской области могут отправлять заявки, фото и анкеты врачей по электронной почте: konkurs.ekb@phkp.ru

Положение о конкурсе. Анкета. Согласие на обработку персональных данных.

Народное голосование

С 1 июня по 18 июня 2023 года уральцы могут проголосовать за самых талантливых и перспективных свердловских врачей, фотографии и информация о которых будет размещена на сайте «Комсомольской правды-Екатеринбург».

Имя победителя

«Комсомолка» объявит лидера голосования 21 июня 2023 г. – ко Дню медицинского работника.

По итогам конкурса

– состоится торжественное награждение победителя (победителей) и вручение памятных дипломов и призов;

– победитель станет участником радиопередачи на радио «Комсомольская правда»;

– итоги конкурса будут опубликованы на сайте и в газете «Комсомольская правда».

Конкурс поможет выявить лучших врачей Свердловской области, а также содействовать росту социального статуса и престижа медицинских профессий.