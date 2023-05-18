АНКЕТА

на участие в конкурсе

«Герои в белых халатах»

(Полное наименование учреждения здравоохранения, которое заявляет об участии в конкурсе «Герои в белых халатах»)

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(ФИО и должность врача, который номинируется на конкурс)

Краткая характеристика участника для народного голосования (до 300 знаков): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О.,____________________________

Контактный телефон ________________