АНКЕТА
на участие в конкурсе
«Герои в белых халатах»
(Полное наименование учреждения здравоохранения, которое заявляет об участии в конкурсе «Герои в белых халатах»)
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(ФИО и должность врача, который номинируется на конкурс)
Краткая характеристика участника для народного голосования (до 300 знаков): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О.,____________________________
Контактный телефон ________________