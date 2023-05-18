Положение о проведении онлайн фотоконкурса

«Герои в белых халатах»

1. Основные положения

1.1. Редакция ИД «Комсомольская правда» проводит онлайн фотоконкурс «Герои в белых халатах» на территории Екатеринбурга и Свердловской области.

1.2. Одна из главных целей проекта – выявить талантливых и перспективных врачей, а также содействовать росту социального статуса и престижа медицинских профессий в соответствии с современными тенденциями развития российского здравоохранения, отраженными в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

1.3. Конкурс «Герои в белых халатах» в Свердловской области проводится на основе настоящего Положения.

1.4. Организатором конкурса является АО «Издательский Дом «Комсомольская правда».

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Показать срез общественного мнения в отношении врачей, которые пользуются безусловным доверием пациентов, поддержкой и уважением коллег и профессионального сообщества.

2.2. Привлечь внимание к медицинским профессиям.

2.3. Повысить интерес к труду врача.

2.4. Стимулировать врачей к новым методам, подходам и формам работы в учреждениях здравоохранения.

2.5. Развивать новые формы коммуникаций с пациентами, их родственниками и коллегами.

2.6. По результатам онлайн фотоконкурса определить имя врача Екатеринбурга и Свердловской области, которому будет отдано большее количество голосов.

3. Участники фотоконкурса

3.1. В фотоконкурсе могут принимать участие врачи учреждений здравоохранения Екатеринбурга и Свердловской области.

3.2. Для участия необходимо заполнить регистрационную анкету (Приложение 1).

3.3. Конкурсанты принимают участие в народном голосовании проекта «Герои в белых халатах» на сайте www.ural.kp.ru

4. Сроки и условия проведения конкурса

1 этап – Сбор заявок, фото и анкет участников на почту e-mail konkurs.ekb@phkp.ru

с 22 мая по 4 юня 2023 г.

2 этап – Народное голосование со 5 июня по 18 июня 2023 г.

3 этап – Подведение итогов до 21 июня 2023 г. – ко Дню медицинского работника.

4 этап – Дата награждения победителя (победителей) дополнительно будет объявлена не позднее 21 июня 2023 г.

Дата и формат церемонии могут быть изменены Организаторами в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Критерии оценки участников фотоконкурса

5.1. Победители выявляются путем народного голосования среди жителей региона

с 1 июня по 18 июня 2023 г. на сайте www.ural.kp.ru .

5.2. Участники народного голосования оцениваются по количеству голосов на сайте.

5.3. Голосование может быть продлено Организаторами, о чем участники будут уведомлены заранее.

Этапы конкурса

6.1. Первый этап

Руководители учреждений здравоохранения или представители профсоюзных комитетов медучреждений Свердловской области с 22 мая по 29 мая 2023 г. направляют заявку на участие врача в конкурсе в редакцию «ИД «Комсомольская правда» на e-mail: konkurs.ekb@phkp.ru по форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению и прилагают к письму фото врача (размер фотографии от 2 МБ).

Подписанная анкета участника принимается только вместе с подписанным и отсканированным согласием на обработку персональных данных врача-номинанта (ФИО, должность, место работы, краткая презентация о себе) в рамках проведения конкурса «Герои в белых халатах».

6.2. Второй этап

Народное голосование на сайте www.ural.kp.ru с 1 июня по 18 июня 2023 г.

6.3. Третий этап

По итогам конкурса

– победитель приглашается для участия в радиопередаче на радио «Комсомольская правда»;

– размещается интервью с победителем в газете и на сайте «Комсомольская правда»;

– состоится торжественная церемония награждения победителя (победителей), вручение памятных дипломов и призов;

– проводится фотосессия с победителем (победителями).

Дата, место и формат церемонии награждения могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации. Обо всех изменениях участники конкурса будут извещены заранее путем направления им письма.

Еженедельная газета «Комсомольская правда», радио «Комсомольская правда» 92,3 FM, сайт www.ural.kp.ru.

Также Организаторы вправе привлекать для продвижения конкурса третьих лиц в качестве информационных партнеров.

По всем вопросам обращайтесь в Оргкомитет Конкурса (Екатеринбургский филиал АО «ИД «Комсомольская правда») по тел.: +7 902 260 22 39; e-mail: konkurs.ekb@phkp.ru