Мальчика, которого изнасиловали в закрытой школе Екатеринбурга, отказались переводить в другой город

Сейчас ребенок находится вместе с матерью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чкаловском суде Екатеринбурга прошло заседание, на котором рассмотрели вопрос о досрочном прекращении содержания 12-летнего мальчика в закрытой школе № 124. Как стало известно «КП-Екатеринбург», суд отклонил иск о переводе мальчика в другое специализированное учреждение.

По версии следствия, осенью 2022 года ребенок стал жертвой насилия со стороны 15-летнего Александра (имена детей изменены – прим.ред) и 16-летнего Даниила. Сейчас предполагаемые «каратели» находятся в СИЗО при колонии для несовершеннолетних.

Кроме этого было возбуждено уголовное дело в отношении директора школы Натальи Поддубной, ее подозревают в халатности (статья 293 УК). По словам адвоката Олеси Бортниковой, представители закрытой школы просили перевести мальчика в Рефтинское Специальное профессиональное училище.

- В ходе процесса мы просили досрочно прекратить пребывание ребенка в этом учреждении, но суд отказался рассматривать этот вопрос. Таким образом, по решению суда ребенок должен оставаться в учреждении, где на ним издевались и где он фактически является изгоем. Мы убеждены, что единственно правильным решением по судьбе ребенка является досрочно прекращение пребывание ребенка в СУВУ и будем этого добиваться, - пояснила Олеся Бортникова.

По данным «КП-Екатеринбург» уголовное дело будет переквалифицировано по пункту «б» части 5 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних». В таком случае обвиняемым подросткам будет грозить до 10 лет лишения свободы.

На данный момент в уголовном деле фигурируют двое потерпевших. Речь идет о жертве и ученике, которого подростки заставляли издеваться над мальчиком.

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