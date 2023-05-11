В деревне под Нижним Тагилом двое мужчин сгорели заживо в страшном пожаре

Огонь охватил территорию в 167 квадратных метров. Фото: отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО

В деревне Корнилова под Нижним Тагила два человека сгорели заживо во время пожара в частном доме. Как оказалось, трагедия произошла вечером 10 мая. Спасатели получили сигнал о бедствии на улице Октябрьской в 21:21 по местному времени.

Прибыв на место происшествия, они выяснили, что огонь охватил территорию в 167 квадратных метров.

Фото: отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО

- В результате пожара сгорел частный жилой дом, надворные постройки, баня, гараж, две конюшни, лошадей в них не было. При разборке сгоревших конструкций был обнаружен 59-летний погибший, чуть позже обнаружили тело его 63-летнего товарища, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Соседи погибшего утверждают, что ранее часто видели, как хозяин дома злоупотреблял алкоголем, а также много курил в нетрезвом виде.

В тушении пожара были задействованы восемь человек личного состава дежурных караулов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В тушении пожара были задействованы восемь человек личного состава дежурных караулов и четыре единицы спецтехники. До прибытия пожарных формирований, непосредственное участие в тушении пожара принимала добровольная пожарная дружина села Южаково, - добавили в ведомстве.

Напомним, что в Свердловской области продолжается борьба с лесными пожарами, свирепствовавшими в регионе в майские праздники. Пик разгула стихии пришелся на понедельник, 8 мая. В тот день, по данным МЧС, в регионе было зафиксировано 67 природных пожаров. Для их тушения было привлечено 4125 человек и 658 единиц техники.