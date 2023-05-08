Возгорание произошло 8 мая в 11:14 по местному времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

В исправительной колонии № 62 в Ивделе вспыхнул крупный пожар: огонь охватил чердачное помещение клуба. К месту происшествия выдвинулись спасатели, которым помогали и расчеты ГУФСИН.

- Возгорание произошло 8 мая в 11:14 по местному времени. Всего на месте работали пять расчетов. В настоящее время пожар локализован, угрозы его распространения на другие объекты в колонии нет. Этот случай не имеет отношения к лесным пожарам, которые сейчас происходят в регионе, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Пламя было видно далеко за пределами колонии. Telegram-канал "Екатеринбург с огоньком"

Пострадавших среди сотрудников УИС и осужденных нет. Всего в колонии отбывает наказание около 300 осужденных. Причины возгорания уточняются.

Напомним, что в апреле в поселке Сосьва из лечебно-исправительного учреждения из-за серьезного пожара эвакуировали 240 осужденных. По предварительным данным, пострадавших среди них не было. Первые сообщения о возгорании вблизи больницы ФСИН поступили днем 25 апреля.

При этом пламя могло перекинуться на учреждение и ближайшие жилые дома. Для ликвидации последствий стихии отправили вертолет Ми-8 МЧС.