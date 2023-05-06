Троих детей с приступами удушья из пострадавшей от пожара Сосьвы доставили на лечение в Москву

московском медицинском центре дети проведут от недели до 10 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трех подростков из сгоревшего посёлка Сосьва доставили в Москву вместе с родителями 4 мая. У всех детей – бронхиальная астма, приступы которой сопровождаются удушьем. Причём пережитый стресс ухудшил состояние. Об этом сообщает телекомпания НТВ со ссылкой на близких родственников больных астмой детей.

- Наш институт – одно и немногих мест в стране, которое проводит комплексное обследование и лечение этих детей с использованием вспомогательных специалистов. У нас есть отделение психоло-педагогической помощи, и мы детям, которые попали в ту или иную трагическую ситуацию, оказываем именно психологическую помощь, помогаем им адаптироваться к своей ситуации. И такую же помощь оказываем их родителям и близким, – сообщил директор НМИЦ здоровья детей Минздрава России профессор Андрей Фисенко.

В московском медицинском центре дети проведут от недели до 10 дней, за это время врачи планируют провести обследование и скорректировать лечение.

Напомним, что пожар в Сосьве уничтожил более сотни домов. Фигурантами уголовного дела по нескольким статьям стали 29-летний управляющий пилорамы и 40-летний сотрудник местной администрации, отвечающий за пожарную безопасность.

- 29-летнему гражданину, осуществляющему управленческие функции на местной пилораме, предъявлено обвинение по статьям 168 УК «Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности» и 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.