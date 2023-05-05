Николай скончался от кровопотери Фото: Олег ГАЛИМОВ

Убитым вечером 3 мая у Ж/Д вокзала Екатеринбурга оказался 42-летний уроженец Удмуртии Николай Р. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал осведомленный источник. Информацию о смерти Николая также подтвердили его друзья.

По версии следствия, 50-летний Владимир Власов начал стрелять в Николая после конфликта. Мужчины договорились встретиться рядом с парковкой вокзала. А когда Николай пересел в темный Peugeot Владимира, началась перепалка.

По данным «КП-Екатеринбург», автомобиль принадлежит 44-летней Елене. Женщина также присутствовала на месте преступления, однако отказалась комментировать случившееся.

- Я в шоке. Поспрашивал друзей – говорят, что из-за девушки поссорились. Николай родился в Ижевске, у него тут отец живет. В 2014 году он переехал жить в Москву, - рассказал «КП-Екатеринбург» друг погибшего.

В последнее время Николай жил в Екатеринбурге и Москве Фото: читатель «КП»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Владимиру Власову грозит до 15 лет лишения свободы. Он был задержан на месте преступления сотрудниками линейного отдела полиции.

- На почве ссоры подозреваемый вооружился огнестрельным оружием и произвел выстрел в своего оппонента, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - В результате потерпевшему было причинено ранение бедра, повлекшее массивную кровопотерю и его смерть на месте происшествия. В настоящее время по уголовному делу следователем СК России выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

По словам очевидцев, в Николая стреляли из этого автомобиля Фото: СУ СКР по Свердловской области

Ожидается, что 5 мая в Железнодорожном суде изберут меру пресечения для Владимира. Следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого.

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