В Екатеринбурге у Ж/Д вокзала водитель застрелил мужчину

На месте работает полиция и СК Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге у Ж/Д вокзала застрелили мужчину. По предварительным данным, водитель и пассажир поругались и подрались. На месте убийства работает полиция и Следственный комитет.

Сейчас предполагаемый стрелок пока дает показания. Он прикован наручниками к забору рядом с памятником героям ВОВ. По словам очевидцев, выстрелы были сделаны из салона автомобиля, темного Peugeot.

- Скорую долго ждали. Минут 20 она ехала, не меньше, - рассказывают «КП-Екатеринбург» очевидцы.

«КП-Екатеринбург» обратилась в полицию города. В УМВД от комментария воздержались.

Ранее в Екатеринбурге возле остановки «Техническое училище» нашли тело мужчины. Тогда на место выезжали медики и полицейские. По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчине внезапно стало плохо, он упал и скончался. Тело погибшего было направлено на судмедэкспертизу.

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