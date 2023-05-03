В Екатеринбурге у Ж/Д вокзала водитель застрелил мужчину

На месте работает полиция и СК
Фото: Олег ГАЛИМОВ
В Екатеринбурге у Ж/Д вокзала застрелили мужчину. По предварительным данным, водитель и пассажир поругались и подрались. На месте убийства работает полиция и Следственный комитет.
Сейчас предполагаемый стрелок пока дает показания. Он прикован наручниками к забору рядом с памятником героям ВОВ. По словам очевидцев, выстрелы были сделаны из салона автомобиля, темного Peugeot.
- Скорую долго ждали. Минут 20 она ехала, не меньше, - рассказывают «КП-Екатеринбург» очевидцы.
«КП-Екатеринбург» обратилась в полицию города. В УМВД от комментария воздержались.
Ранее в Екатеринбурге возле остановки «Техническое училище» нашли тело мужчины. Тогда на место выезжали медики и полицейские. По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчине внезапно стало плохо, он упал и скончался. Тело погибшего было направлено на судмедэкспертизу.
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