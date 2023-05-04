Подозреваемого задержали на месте преступления Фото: Олег ГАЛИМОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после смерти 42-летнего мужчины у железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Поздним вечером 3 мая рядом с парковкой 50-летний автомобилист застрелил друга. Как оказалось, знакомые договорились о встрече и продолжили общение в темном Peugeot стрелявшего. Там у мужчины произошел конфликт, который обернулся стрельбой.

- Потерпевшему было причинено ранение бедра, повлекшее массивную кровопотерю и его смерть на месте происшествия, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - В настоящее время по уголовному делу следователем СК России выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Мужчина скончался на месте Фото: Олег ГАЛИМОВ

По данным «КП-Екатеринбург», иномарка принадлежит местной жительнице по имени Елена. Нам удалось связаться с ней, но она отказалась комментировать убийство. Раненого мужчину пытались спасти сотрудники полиции. Они наложили жгут, но это не помогло.

- Сотрудниками транспортной полиции было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, из которого, по предварительным данным, произведен роковой выстрел. На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы линейного отдела полиции, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Фигуранту уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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