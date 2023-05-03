Очевидцы рассказали об убийстве у Ж/Д вокзала в Екатеринбурге

На месте работали полицейские и следователи. Фото: предоставил читатель
В Екатеринбурге у Ж/Д вокзала водитель застрелил мужчину. Перед этим между таксистом и пассажиром произошла ссора. На место прибыли сотрудники полиции и Следственного комитета. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали очевидцы.
По предварительным данным, между пассажиром и таксистом произошел конфликт. Как сообщают очевидцы, из темного Peugeot выстрелили в мужчину.
- Они сначала ругались. Потом пассажир вышел, ударил ногой по двери. Пошел, а тот в него выстрелил, - рассказали «КП-Екатеринбург» свидетели случившегося.
Скорая помощь ехала около двадцати минут и не успела оказать помощь пострадавшему. Он погиб на месте.
- Сотрудники полиции, которые первыми прибыли на место ЧП старались оказать жертве первую помощь. По их словам, одна из пуль попала мужчине в правое бедро. Полицейские старались перевязать раны и наложить жгуты. Но это не помогло, и мужчина скончался до приезда скорой, - добавили очевидцы происшествия.
На данный момент автомобиль предполагаемого стрелка досматривают. А его самого посадили в машину ППСП и увезли.
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