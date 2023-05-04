«Похудела из-за стресса»: учителя школы-интерната, которую уволили за посты в соцсетях, восстановили на работе

Алевтина уверяет, что на работе ее приняли нормально. Фото: соцсети Алевтины Сергеевой

Екатеринбурженка Алевтина Сергеева смогла восстановить свои трудовые права. Она вернулась на работу на должности учителя русского языка, а также в качестве классного руководителя.

Напомним, ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала, что женщину уволили после комиссии, на которой оценивали ее моральный облик. Проблемы на работе у педагога начались после того, как мама одного из учеников стала жаловаться на активность учительницы в соцсетях. Бдительная родительница посчитала, что учительница там предстает в слишком развязном виде. В публикациях на личной странице Алевтина Сергеева также описывала прежний опыт работы в закрытой школе-интернате. Она сравнила его с нынешним местом работы. Однако, одной маме школьников показалось, что в этих постах Алевтина Сергеева пытается задеть именно ее ребенка.

Накануне, 2 мая, в Орджоникидзевском районном суде состоялось заседание по трудовому спору. Согласно этому постановлению, Алевтину Сергееву восстановили на работе.

- Эти два месяца были для меня и моей семьи нелегкими. Я даже похудела на пару килограмм от стресса. Я очень хотела вернуться к работе, к детям и чувствовать себя нужной. Уже 3 мая приступила к работе. Школа выплатит мне компенсацию за вынужденный прогул - около 80 тысяч рублей. Также мне компенсируют моральный ущерб в размере 20 тысяч рублей, - рассказала «КП-Екатеринбург» Алевтина Сергеева.

Теперь все снимки детей Алевтина будет делать по согласованию с родителями. Фото: соцсети Алевтины Сергеевой

Теперь, по словам учительницы, все фото и видеосъемки детей она будет вести только по согласованию с родителями. По словам женщины, на работе ее прежние коллеги восприняли новость о ее скором возвращении нормально, в том числе и директор школы.

- Мамы и папы потратили немало сил, чтобы продвинуть дело по моему восстановлению. Они выступали свидетелями в суде, поддерживали меня на протяжении двух месяцев. Учителя в наше время не защищены и в ответе абсолютно за все. Никому не пожелаю таких же проблем и «уроков» нравственного поведения, - вздыхает Алевтина Владимировна. - Разбираемся с мамой ученика и ждем заседания по поводу иска о защите чести и достоинства. Его будут рассматривать в конце мая. Мама одного из учеников настаивает на том, что я не имею права обучать ее ребенка, несмотря на филологическое образование.

«КП-Екатеринбург» направила запрос в школу – интернат № 10 по поводу восстановления Алевтины Сергеевой.

Напомним, что ранее учительницу поддержали родители школьников. Они составили обращение к руководству о том, чтобы восстановить ее в должности. Также родители свою просьбу отправили в Министерство образования области.

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