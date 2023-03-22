«Мы потеряли неравнодушного специалиста»: родители защитили педагога, которую уволили за посты в соцсетях

Учитель будет оспаривать решение комиссии в суде. Фото: личный архив героини публикации

В Екатеринбурге, 3 марта, из школы-интерната №10 уволили преподавателя русского языка Ирину Ивановну (имя изменено прим.ред). Причиной, по мнению комиссии педагогов, стали, посты в ее личных социальных сетях. Женщина высказывала свою точку зрения, но не называла детских имен и фамилий. Однако одна из мам школьников решила, что это был камень в ее «огород» и пожаловалась директору, а потом в Министерство образования. Из-за разразившегося скандала педагога Ирину Ивановну уволили по статье пункт 8 часть1 статьи 81 ТК РФ «Совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

Однако, родители встали на сторону педагога и попросили восстановить в должности Ирину Ивановну. Десять из них подписали обращение и передали его директору школы – Михаилу Бузань. Кроме того, это же обращение они передали в электронном виде в Министерство образования Свердловской области.

- Может быть Ирина Ивановна не идеальный педагог и человек. Но с нашими детьми, а также их родителями конфликтов нет. Педагог заинтересована во внеклассной жизни. Она возит детей на массовые мероприятия. Нам важно, чтобы наш педагог не был беспочвенно осужден, ведь чаще всего школа на стороне родителя, - говорится в обращении родителей (имеется в распоряжении редакции).

В защиту педагога петицию подписали 10 родителей. Фото: личный архив героини публикации

По мнению родителей, Ирина Ивановна – профессионал. К ее работе у них не возникало претензий. Наоборот, они считают, что она всегда приходит на помощь детям.

- Я благодарна нашему педагогу за внеклассную жизнь. Она постоянно возила наших детей на различные мероприятия: зоопарк, музеи, спектакли, кино. У моего ребенка, спастика в руках и ногах, с ней тяжело ходить пешком, плюс запинается и падает. А наша учительница не боится брать ответственность за особенных детей. Моя дочь ее очень любит, всегда радуется ей, обнимается с ней! Родители всегда были обо всем в курсе, что происходит в школе и вне школы. Я считаю, что мама ученика проявила недостойное поведение, - говорит одна из мам школьницы «КП-Екатеринбург».

Также родители уверенны, что своими постами педагог поднимает тему взаимного уважения к людям с ОВЗ.

- Мы с ее уходом потеряли неравнодушного специалиста. Человека с большой буквы. Ей не равнодушны наши дети. В ее публикациях на странице такого рода мы видим отражение проблем особенных детей. Лишний раз напоминание обществу, что дети с ОВЗ также любят ходить в кино, театр, иметь свои хобби, - уверяет Я бы интерпретировала эти посты так, что эти дети могут жить также, как остальные, невзирая на проблемы. Я считаю, что это месть родительницы. А ей просто было невыгодно, что учитель дала честную характеристику ее ребенку.

Другие мамы учеников говорят, что дети не хотят дружить с проблемным школьником. Они считают, что конфликт начался именно из-за мнения его мамы.

- Я удивлена, что после укуса родители не обратились в полицию. Теперь мы будем фиксировать все травмы. Этот мальчик обижает и девочек. Мне лично мама мальчика также говорила, что не может с ним ничего сделать. Сказала, что провела с ним воспитательную беседу. В школу с начала конфликта ребенок так и не вышел, - уверяет мама школьницы.

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