Детский омбудсмен Игорь Мороков рассказал о проверке в спецшколе Екатеринбурга, ученик которой жаловался на насилие

Руководителя учебного заведения отстранили от работы. Фото: «Яндекс.Карты»

В Екатеринбурге продолжается разбирательство по ЧП, случившемуся в спецшколе №124. Это учебное заведение закрытого типа. На прошлой неделе стало известно, что один из учеников, самовольно покинув территорию школы, рассказал родителям о насилии, которое совершалось, как минимум над одним из учеников. Информацию об этом в СМИ передал адвокат семьи мальчика Георгий Краснов.

После этого, как стало известно «КП-Екатеринбург», в спецшколу нагрянули сотрудники Следственного комитета России. К 17 апреля были арестованы двое подростков, предположительно участвовавших в насилии над 12-летним учеником закрытой школы №124. А самого руководителя учебного заведения отстранили от работы.

Свою проверку организовал и аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области. Сегодня, 18 апреля, он озвучил в СМИ предварительные итоги проверки.

- Мы смотрим вопросы по организации воспитательной работы, социально-педагогической, социально-психологической. Насколько весь пласт работы здесь производится. Речь идет о системе воспитания, системе сопровождения, организации мероприятий, - сказал Игорь Мороков. – Мы сделали несколько замечаний и предложений. Озвучили пожелания по организации работы. Есть ситуации, которые необходимо поправить с точки зрения сопровождения ребят, взаимодействия с семьями.

Правда, отметил Игорь Мороков, говорить об окончании проверки пока рано.

- Это предварительные итоги, - прокомментировал «КП-Екатеринбург» Игорь Мороков. – Окончательные итоги будут подведены чуть позже. Тогда будет подготовлен окончательный документ, в котором все будет зафиксировано.

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