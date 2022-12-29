Машину разорвало пополам: под Екатеринбургом водитель иномарки погиб, влетев в столб

42-летний водитель превысил допустимую скорость, из-за чего не справился с управлением. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Появились подробности страшной аварии под Екатеринбургом, в которой водитель иномарки Daewoo Nexia погиб, врезавшись в столб. От сильнейшего удара легковушку разорвало напополам. В обстоятельствах происшествия разбираются автоинспекторы из Сысерти.

- Дорожно-транспортное происшествие произошло около 16:00 на 181-м километре автодороги подъезд к Екатеринбургу от М5 Урал, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

По предварительной версии, 42-летний водитель превысил допустимую скорость, из-за чего не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб освещения. В момент аварии он находился в салоне один.

От сильнейшего удара легковушку разорвало напополам. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Установлено, что погибший – житель Екатеринбурга, его стаж вождения 14 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался девять раз, на момент дорожно-транспортного происшествия был пристегнут ремнем безопасности, - добавили в Госавтоинспекции.

По факту ДТП ведется расследование, в ходе которого проведут различные экспертизы, также будет установлено, в каком состоянии водитель управлял транспортным средством.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в районе аэропорта на улице Бахчиванджи, 4, произошло смертельное ДТП, 40-летняя женщина сбила пешехода.

Свердловчанка была за рулем иномарки Nissan Qashqai, двигалась по улице Бахчиванджи в сторону поселка Кольцово. В это время она наехала на пешехода. 28-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и появился на проезжей части неожиданно для водителя.