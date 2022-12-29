Водитель допустил съезд с проезжей части и наехал на столб. Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

Под Екатеринбургом водитель иномарки Daewoo Nexia погиб, врезавшись в столб. Удар был такой силы, что машину буквально разорвало пополам.

- Авария произошла на трассе М5, на 181 километре автодороги. Водитель допустил съезд с проезжей части и наехал на столб. Обстоятельства смертельного ДТП выясняются, - сообщили «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге в районе аэропорта на улице Бахчиванджи, 4, произошло смертельное ДТП, 40-летняя женщина сбила пешехода.

Свердловчанка была за рулем иномарки Nissan Qashqai, двигалась по улице Бахчиванджи в сторону поселка Кольцово. В это время она наехала на пешехода. 28-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и появился на проезжей части неожиданно для водителя.