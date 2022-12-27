В Екатеринбурге женщина насмерть сбила пешехода в районе аэропорта

При наезде пострадал 28-летний мужчина. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в районе аэропорта на улице Бахчиванджи, 4 произошло смертельное ДТП. Женщина 40 лет в восемь вчера сбила пешехода.

Свердловчанка была за рулем иномарки Nissan Qashqai, двигалась по улице Бахчиванджи в сторону поселка Кольцово. В это время она наехала на пешехода. 28-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и появился на проезжей части неожиданно для водителя.

- Пешеход умер на месте до приезда медиков, - в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Также сотрудники Госавтоинспекции напомнили о необходимости пешеходам в темное время суток использовать световозвращающие элементы на одежде. Это позволит им быть заметными для водителей транспорта. А также им запрещено переходить дорогу в неположенных местах во избежание аварийных ситуаций.

Ранее в поселке под Екатеринбургом произошло ДТП, в котором пострадала школьница. Иномарка влетела в столб. За рулем машины находился преподаватель девочки. Пострадавшую школьницу с различными травмами доставили в больницу, от более серьезных последствий ее спас ремень безопасности.