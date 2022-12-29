Спустя девять месяцев следствие решило переквалифицировать уголовное дело по более тяжкой статье. Фото: соцсети

В Екатеринбурге раскрыли поджог деревянного барака на улице Отдыха, который вспыхнул вечером 28 февраля. Тогда при разборе завалов были обнаружены человеческие останки. Как стало известно «КП-Екатеринбург», в тот день на Шарташе погиб 59-летний рецидивист и 52-летняя женщина. Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров.

Спустя два дня по подозрению в поджоге был задержан 32-летний выпускник кулинарного техника Юрий Б. Он был дважды судим за подделку документов в 2015 и 2016 годах. Следователь СК посчитал, что Юрий может скрыться, и попросил суд отправить пиромана в СИЗО.

- Изначально уголовное дело было возбуждено по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Однако в декабре его переквалифицировали по статье «Убийство». Теперь ему грозит пожизненный срок, - сообщил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Кадры с места ЧП. Фото: СУ СКР по Свердловской области

На своей странице в социальных сетях повар делился фотографиями с друзьями. А также снимками овощных салатов, которые, вероятно, готовил сам. В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

Напомним, что весной 2020 года на Омской подожгли старый барак. В результате пожара погибли восемь человек. Спустя год пиромана Александра Панкратова признали виновным. Суд назначил ему пожизненный срок в колонии особого режима.