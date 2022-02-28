В Екатеринбурге в сгоревшем бараке на Шарташе нашли человеческие останки

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Екатеринбурге в сгоревшем бараке на улице Кленовой нашли человеческие останки. Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в дежурную часть дважды поступали тревожные сигналы: первый о пожаре, а второй об обнаружении человеческих ребер и черепа.

- Неподалёку полицейские обнаружили ещё один пожар. Первый дом был уже расселён и готовился под снос, но, по предварительным данным, в 2 квартирах этого жилища могли быть люди, - рассказал Валерий Горелых.

По словам старшего помощника руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александра Шульги, по данному факту организована проверка и экспертиза для выяснения давности и причины смерти.

- Следователями и криминалистами Следственного комитета России по Свердловской области выясняются все без исключения обстоятельства происшествия, - поделился Александр Шульга.

Помимо этого, специалисты разбираются в причинах пожара и устанавливают точный очаг возгорания.

Напомним, что пожар произошел днем 28 февраля, огонь распространился на площади 200 квадратных метров. На месте работали восемь единиц спецтехники и 28 человек личного состава.