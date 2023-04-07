Хозяйка медной горы с катаной и рыжая Огневушка-поскакушка: нейросети дали почитать сказы Бажова и вот что получилось

Два варианта Данилы-мастера, создавшего каменный цветок Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky

Оказывается нейросети бывают не только иностранные, но и наши отечественные. На неделе, например, один крупный российский банк представил свою нейросеть Kandinsky, которая по словесному запросу рисует картинку. И главный плюс – она понимает не только английский язык, но и русский.

А значит в нее можно загрузить описания персонажей из русской литературы и посмотреть, как компьютер видит тех или иных персонажей. Это корреспонденты «КП-Екатеринбург» и сделали по очереди загрузив в нейросеть описания волшебных персонажей из произведений уральского сказочника Павла Бажова.

Некоторые иллюстрации в итоге получились предельно точными, будто нейросеть и сама читала сказы, другие, напротив вышли весьма абстрактными. Показываем, что нам нагенерировала нейросеть.

МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА

Как описывал Бажов:

«Женщина с косой ссизо-черной и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые. Сквозь светеют и тонко этак позванивают, будто листовая медь. Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не посидит. Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок изогнется, на другой. На ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Однем словом, артуть-девка»

Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky

ВЕЛИКИЙ ПОЛОЗ

Как описывал Бажов:

«И вот видят ребята — человека того уж нет. Которое место до пояса — все это голова стала, а от пояса шея. Голова точь-в-точь такая, как была, только большая, глаза ровно по гусиному яйцу стали, а шея змеиная. И вот из-под земли стало выкатываться тулово преогромного змея. Голова поднялась выше леса»

Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky

БАБКА СИНЮШКА

Как описывал Бажов:

«Глядит, — а из того водяного окошка старушонка вышла. Ростом не больше трех четвертей. Платьишко на ней синее, платок на голове синий и сама вся синехонька, да такая тощая, что вот подует ветерок — и разнесет старушонку. Однако глаза у ней молодые, синие да такие большие, будто им тут вовсе и не место. Уставилась старушонка на парня и руки к нему протянула, а руки все растут да растут. Того и гляди, до головы парню дотянутся»

Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky

ОГНЕВУШКА-ПОСКАКУШКА

Как описывал Бажов:

«На месте костерка одни угольки остались, а старатели все сидят да на эти угольки глядят. Вдруг из самой серединки вынырнула девчоночка махонька. Вроде кукленки, а живая. Волосенки рыженькие, сарафанчик голубенький и в руке платочек, тоже сголуба. Поглядела девчонка веселыми глазками, блеснула зубенками, подбоченилась, платочком махнула и пошла плясать»

Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ

Как описывал Бажов:

«Тот козел особенный. У него на правой передней ноге серебряное копытце. В каком месте топнет этим копытцем — там и появится дорогой камень. Раз топнет — один камень, два топнет — два камня, а где ножкой бить станет — там груда дорогих камней… Ростом козел не выше стола, ножки тоненькие, головка легонькая… Рожки него отменные. У простых козлов на две веточки, а у него на пять веток. Летом шерстка буренькая, как вот у Муренки нашей, а зимой серенькая… Лесной козел, он лесом и пахнет»

Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky

КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК

Как описывал Бажов:

«И вот подвела та девица Данилушку к большой полянке. Земля тут, как простая глина, а по ней кусты черные, как бархат. На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовы и в каждом сурьмяная звездочка. Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тонехонько позванивают, ровно поют»

Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky

ЧУГУННАЯ БАБУШКА

Как описывал Бажов:

«В разных странах на письменных столах и музейных полках сидит себе чугунная бабушка, сухонькими пальцами нитку подкручивает, а сама маленько на улыбе»

Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky

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