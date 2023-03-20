Кот-Уралмаш и усатый в Академическом: нейросеть показала, как выглядят районы Екатеринбурга в виде кошек

Сгенерировано нейросетью midjourney.com Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Главная забава последнего времени – проверять фантазию нейросетей. Ты ей слово – она тебе картинку. Сказал ей «Екатеринбург», и она тебе рисует Екатеринбург. Правда рисует его так, как она сама видит, основываясь на своем богатом опыте изучения картинок и фотографий из Интернета. В итоге получается что-то вроде этого.

Екатеринбург в представлении нейросети midjourney

Узнаете? Верхний справа кадр явно навеян пейзажами улицы Свердлова, а в левом нижнем определенно есть что-то от улицы Малышева, с которой открывается вид на здание «Рубина».

Ну, будет с городскими видами. Давайте лучше посмотрим, как нейросеть видит разные районы Екатеринбурга… если бы они были котами.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОТ

В самом новом восьмом районе уральской столицы есть известная многим проблема – по утрам и вечерам на дороге, ведущей к центру Екатеринбурга, образуются пробки. Трамвайную линию, которая поможет исправить ситуацию, уже строят. Но пока пробки в час-пик многим жителям района хорошо знакомы. Вот и в представлении нейросети пушистый житель Академа явно куда-то опаздывает и сильно нервничает из-за того, что не может проехать.

Сгенерировано нейросетью midjourney.com

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ КОТ

Пожалуй, самый футбольный район города. Недаром ведь стадион Екатеринбурга Арена, на котором проходили игры ЧМ-2018 стоит здесь. Вот и кот, нарисованный нейросетью, не удержался и выбежал гонять по полю мяч. Кажется у мяча даже расцветка ФК «Урал». Не очень похоже, конечно, но ставим нейросети плюсик за попытку.

Сгенерировано нейросетью midjourney.com

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОТ

Этот кот словно из «девяностых», когда на железнодорожный вокзал приезжали челночники с клетчатыми сумками, набитыми импортным товаром. Нейросеть явно ошиблась десятилетием, но котик все равно милый. Встретится такой на вещевом рынке – обязательно надо будет у него что-нибудь купить.

Сгенерировано нейросетью midjourney.com

ЧКАЛОВСКИЙ КОТ

Тут целый пейзаж, в котором нейросеть попыталась запечатлеть и горнолыжный комплекс на Уктусе (кот, кстати на лыжах, а не на рельсах, - Прим. Ред.) и лесопарк, и соседство с аэропортом - справа внизу странное транспортное средство ничто иное, как попытка нейросети изобразить самолет. Ну а то, что кот-лыжник такой большой, так это видимо потому, что искусственный разум по ошибке нарисовал не «с горы кот катится на лыжах», а «гора кот катится на лыжах». Бывает. Кот все-равно симпатичный

Сгенерировано нейросетью midjourney.com

КИРОВСКИЙ КОТ

Описывать этот район можно по-разному. Но все-таки один из крупнейших университетов страны находится именно здесь. Вот и кировский кот получился жутко мудрым и ученым. Не студент уже, а явно профессор. Готовится принимать экзамен. К такому и на пересдачу не стыдно сходить.

Сгенерировано нейросетью midjourney.com

ЛЕНИНСКИЙ КОТ

Самый центр с самым дорогим жильем. Соответственно и кот у нейросети получился солидным – в деловом костюме и явно ликующий над какой-то победой. Такому и дождь нипочем. Хотя мыться кошки вроде не очень любят. На заднем фоне, кстати, небоскребы в стиле конструктивизма с ленточным остеклением. Такие в Екатеринбурге уже давно не строят.

Сгенерировано нейросетью midjourney.com

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ КОТ

Спортивный кот из заводского района. Суровый, но пушистый. Готов постоять за себя не только словом, но и делом. Гладить себя кому попало не дает. Сам же царапает кого хочет. Опять же тут нейросеть немного ошиблась десятилетием. Сейчас в Орджоникидзевском районе таких котов день со днем не сыщешь.

Сгенерировано нейросетью midjourney.com

ОКТЯБРЬСКИЙ КОТ

Этот кот явно собрался в отпуск. Чемодан приготовил и сидит теперь в аэропорту «Кольцово», ждет, когда начнется посадка на рейс. Самое забавное, что тут нейросеть не удержалась и даже самолет нарисовала в форме кота – над кабиной явно поднимаются острые кошачьи ушки.