На Урале в пожаре в многоквартирном доме погибла молодая мама с трехлетним сыном

Предполагаемым очагом возгорания стал диван, расположенный на кухне. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Черноисточинск вечером 23 декабря во время пожара в четырехквартирном доме погибла молодая мама вместе с трехлетним сыном. По предварительным данным, их смерть не была криминальной. По факту происшествия следователи проводят проверку.

- Вероятной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем. проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тела умерших направлены на вскрытие для выяснения точной причины смерти, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, предполагаемым очагом возгорания стал диван, расположенный на кухне.

В обстоятельствах происшествия разбираются специалисты следственного комитета Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Установлено, что семья полная: муж работал, жена ухаживала за ребенком. Жилье, где произошло возгорание, они снимали у знакомых. Более точные обстоятельства выясняются МВД и следственным комитетом, - добавил полковник Горелых.

В МЧС отметили, что сообщение о пожаре получили в 19:39 по местному времени, на место выезжали четыре единицы пожарной техники и 15 человек личного состава.

Напомним, в Богдановиче 22 декабря во время страшного пожара в пятиэтажке погибли три человека, двое из которых – дети. Как оказалось, это была 62-летняя женщина и две ее внучки трех и шести лет. Они надышались угарным газом.