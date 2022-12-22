Силовики раскрыли подробности страшного пожара, который унес жизни трех человек, как оказалось, это была 62 летняя женщина и две ее внучки трех и шести лет. Специалисты СК уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». - Внешних признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Предполагаемой причиной их смерти в настоящее время называется отравление продуктами горения, причиной возгорания – неосторожное обращение с огнем, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. Точные обстоятельства гибели людей будут установлены в ходе судебно-медицинских и пожарно-технической судебной экспертизы. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, тела погибших нашли в четырехкомнатной квартире, расположенной на втором этаже жилого дома. - По предварительным данным, они погибли, надышавшись угарным газом. Их возраст сыщики установили. Это две родные сестры – в возрасте трех и шести лет соответственно. Обе - воспитанницы детского сада. Кроме детей, от едкого дыма также скончалась их 62-летняя бабушка, - добавил полковник Горелых. Примечательно, что мамы девочек в момент происшествия дома не было, а отец в их семье не проживает.