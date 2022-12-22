В Свердловской области бабушка с двумя внучками погибли в пожаре

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Богдановиче 22 декабря во время страшного пожара в пятиэтажке погибли три человека, двое из которых – дети. Как выяснилось, возгорание произошло на четвертом этаже жилого дома на улице Тимирязева.

- Бабушка осталась сидеть с внучками. Но пенсионерка была практически неходячая. Видимо, поэтому и не смогла выйти из квартиры. И соответственно, вывести девочек. Мать сейчас пьяная бегает по улице. Видела, как она ударила полицейского, - рассказала «КП-Екатеринбург» очевидица.

По предварительным данным, причиной трагедии стадо неосторожное обращение с огнем. Точную причину происшествия установит пожарно-техническая экспертиза. Прокуратура уже начала проверку.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдения требований федерального законодательства, в том числе норм противопожарной безопасности. Проведение доследственной проверки взято прокуратурой на контроль, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В региональном Управлении МЧС рассказали, что получили сигнал о возгорании в 14:57 по местному времени. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

- Из здания эвакуировали 13 человек. К сожалению, в результате пожара погибли три человека, двое из них дети. К ликвидации пожара привлекались пять единиц техники и 13 человек личного состава. Причину трагедии устанавливают пожарные дознаватели, - отметили в ГУ МЧС.

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