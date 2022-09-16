Слесарь вынес ребенка: появились подробности пожара под Екатеринбургом, унесшего жизни бабушки и месячной внучки

Во время пожара этажом выше работала бригада слесарей. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Появились подробности страшного пожара в Верхней Пышме, который унес жизни 69-летней женщины и месячной девочки. Трагедия произошла днем, 15 сентября, в четырехкомнатной квартире на улице Петрова. В момент возгорания в помещении находилась бабушка и ее двое внуков.

- Утром того рокового дня мама отвела в садик старшего малыша, а средний и младший остались с бабушкой, а мать детей с отцом погибшего ребенка уехали на такси в микрорайон Академический областного центра, чтобы посмотреть объект предстоящей работы и быстро вернуться - как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По предварительным данным, из-за короткого замыкания электрической проводки вспыхнул телевизор. В это время этажом выше работала бригада слесарей, мужчины почувствовали запах едкого дыма и услышали крики о помощи.

Трагедия произошла днем, 15 сентября, в четырехкомнатной квартире на улице Петрова. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Когда бабушка открыла дверь, произошел резкий приток кислорода, отчего огонь вспыхнул с еще большей силой. 45-летний слесарь Сергей Чежин бросился в одну из комнат и спас одного ребенка. В это время женщина из дальней комнаты попыталась спасти другого ребёнка, но выйти из задымленной комнаты уже не смогла, - добавил полковник Горелых.

В следственном комитете заявили, что по факту инцидента проводится проверка.

- Выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств и причин произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, опрошен ряд очевидцев, назначены необходимые экспертизы, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.