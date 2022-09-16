Пожар начался с телевизора: под Екатеринбургом в огне погибла пенсионерка и месячная внучка

Известно, что тела нашли в квартире многоквартирного дома по улице Петрова. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Верхней Пышме в пожаре, который произошел 15 сентября, погибла 69-летняя женщина, а также ее внучка, которой не было и годика. Известно, что тела нашли в квартире многоквартирного дома по улице Петрова.

- У погибших были признаки смерти в результате отравления угарным газом. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электрической проводки в результате эксплуатации телевизора, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выяснилось, что в квартире проживала семья в составе матери, отца, троих детей и их бабушки. На учете в органах они не состояли. Проведение следственными органами доследственной проверки взято прокуратурой на контроль.

В региональном ГУ МЧС добавили, что площадь пожара составила 50 квадратных метров, возгорание произошло на втором этаже, в ликвидации последствий участвовали три единицы техники, 11 человек личного состава. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены пять человек, из них один ребенок

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Под Екатеринбургом во время пожара погибла четырехлетняя девочка. Родители не успели спасти малышку из горящего дома под Екатеринбургом (Подробнее)

Мать сгоревшей под Екатеринбургом 4-летней девочки впервые рассказала о трагедии. Отца Тани уже выписали из реанимации (Подробнее)