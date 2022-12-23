«Их часто дарят детям»: уральцев отговаривают от спонтанной покупки кроликов

Кроликов скупают в уральских зоомагазинах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбургском зоопарке сотрудники отговаривают горожан от спонтанной покупки кроликов. Дело в том, что перед наступлением года Синего кролика, в зоомагазинах творится настоящий ажиотаж – горожане бросились скупать грызунов.

Питомец однозначно понравится детям, но потом за пушистым другом станет трудно ухаживать, ведь семьи, как правило, не готовы к появлению домашнего животного.

- Символ года принято одаривать всяческими почестями, но зачастую живые представители грядущего года от этой любви страдают. Прежде чем заводить любого домашнего питомца, следует хорошо подумать, можете ли вы обеспечить ему должный уход. Кролик - не простое животное, - объясняют «КП-Екатеринбург» в городском зоопарке.

Кролику требуется просторный дом, разнообразное питание и регулярная уборка. Бесспорно, грызун станет чудесным домашним животным, но только если этот выбор сделан осознанно и со всей необходимой подготовкой, говорят специалисты.

За кроликами нужен должный уход Фото: Олег УКЛАДОВ

Больше всего в декабре этого года внимание к грызунам выросло в больших зоомагазинах, где можно выбрать из нескольких пород.

- Кроликов стали брать разных и чаще, чем в прошлые месяцы. У нас в магазине ассортимент больше, чем в других точках, поэтому к нам идут за разными грызунами. Больше всего кроликов берут детям в подарок, - рассказывают «КП-Екатеринбург» в «Заповеднике» в ТРЦ «Гринвич».

В зоопарке придумали, как сделать так, чтобы символ года появился в доме. Сотрудники напомнили, что наступающий 2023 год – еще и год Кота по восточному календарю.

- Проявить свою любовь и заботу можно и иначе. Помните, что это ещё и год кота. Вы всегда можете помочь кошкам в приютах и котокафе, - говорят жителям Екатеринбурга в местном зоопарке.

А между тем, астрологи и эзотерики объяснили, как правильно отметить Новый год кролика без живого грызуна в доме. Мы рассказывали, что на стол достаточно поставить статуэтку и приготовить правильно салаты.