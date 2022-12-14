Наступающий 2023 год - год кролика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новый год мои родные катают апельсины по углам квартиры, чтобы весь год водились деньги. А в этом году им придется придумывать новые ритуалы, ведь символом 2023 года станет Водяной кролик. Животное хоть и милое, но астрологи и эзотерики говорят, что удачу он принесет только тем, кто его задобрит. Не переживайте, сажать морковь на подоконнике не придется.

ЗОЛОТОЙ КРОЛИК – К ДЕНЬГАМ, БЕЛЫЙ – К СЧАСТЬЮ

Кролик – животное милое и пугливое. Поэтому берем на заметку главное: уют, тепло, чистота и спокойствие. «Хищные цвета» и леопардовую мишуру заменяем пастельными тонами и природными красками, иначе наш кролик испугается.

- Хоть сейчас в моде искусственные ели, в этом году покупаем еловые веточки. А еще можно задействовать комнатные растения, ведь пушистый грызун очень любит зелень и лес, - советует астролог Александра Секачева.

На праздничном столе между тарелками и бокалами эзотерики советуют уместить фигурку кролика, белую или золотую: золото привлечет в ваш дом побольше денег, а белый – счастье.

Хорошо поставить на стол фонтан с живым растением или живые цветы, что характеризует движение энергии, отмечает астролог Ольга Кондратьева.

Водяной кролик оценит уют и тепло Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ТРЕНДЕ - ЗЕЛЕНЬ И ОВОЩИ

Водяной Кролик убежденный вегетарианец, поэтому, как вы уже догадались, приоритет отдаем овощным салатам. Если поставить побольше фруктов, запеченных овощей, то пушистый тоже оценит. Такие советы дают астрологи Александра Секачева и Ульяна Шабурова.

А вот калорийные блюда в этом году не в почете. Астрологи советуют вообще отказаться от мясных блюд и заметить их рыбными. И уж тем более, никакого жаркое из кролика! Финальный штрих всех праздничных блюд – зелень.

В новогоднюю ночь лучше не злоупотреблять спиртным Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Вместо безудержного алко-пати, в этом году употребление спиртного превращаем в волшебную медитацию: расслабляемся, загадываем желания при каждом глотке игристого. Кролик любит тихие посиделки без «пьяного угара», - говорит эксперт Ольга Кондратьева.

ГРЫЗУНЫ ПРОТИВ КУРЕНИЯ

В этом году родным и близким выбираем подарки для обустройства дома и создания уюта. Безделушки, подушки, зеркала и картины, комнатные цветы, посуда – всему этому кролик обрадуется.

Но с посудой надо быть осторожнее, дарить ножи, вилки и все, что режет и колит – нельзя. Даже бритвы и ножницы Водяного кролика испугают. Из списка вычеркиваем и зажигалки вместе с портсигарами, потому что грызун против курения.

Дарить можно вещи для обустройства дома Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЗЕЛЕНЫЙ НАРЯД НА УДАЧУ, А КРАСНЫЙ – ПОД ЗАПРЕТОМ

В новогоднюю ночь наряд можно выбрать такой, чтобы понравился Водяному кролику, или такой, что поможет исполнить мечты. Чтобы правильно настроиться на нужный лад и привлечь удачу, нужно наряжаться в цвета воды, советует астролог Ольга Кондратьева.

Девушки, которые ждут своего принца, подбирайте нежный образ. За любовь отвечает планета Венера, которая любит все розовое, легкое и кружевное. Достаем блестки, серьги и украшения, а платье выбираем такое, чтобы подчеркнуло фигуру. Главное, не переборщить!

На стол можно поставить фигурку кролика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бизнесменам, ищущим удачу в делах и новые связи советуют искать комфортный наряд в зеленых цветах. Тут не запариваемся: кеды, джинсы и футболки. И помним про зеленый!

- Привлечь деньги в Новом году можно с помощью строгого, королевского наряда. Тем, кто хочет поймать за хвост удачу, придется побыть в образе президента или его жены. Для мужчин – смокинги, для женщин – строгий, выдержанный стиль в бежевых тонах, - рассказывает ведический астролог Ольга Врублевская

«Спокойствие, только спокойствие!» - это вам к Луне. Хотим умиротворения и гармонии, а может детей? Тогда одеваемся в белый или серебряный. Но с ними нужно быть осторожнее. Если предстоит вечеринка, или вы хозяйка в доме, а вам еще готовить на стол – белый не вариант.

Желтые и золотые наряды – удел тех, кто хочет стать лидером в новом году. Это цвета Солнца, которые всегда добавляют уверенности в себе. Наряд в таком случае нужен оверсайз, чтобы движения были уверенными и не скованными.

А вот красные наряды отложим для другой вечеринки. Это цвет агрессии, а в новом году она нам ни к чему. Но в аксессуарах и обуви красный не воспрещается.

- Красные туфли, украшения, нижнее белье – добавят уверенности, - считает Ольга Врублевская. - Главное, чтобы образ не состоял целиком из красного.

Под раздачу попадают все кислотные и неоновые цвета. Использовать оттенки из разряда «вырви глаз» опасно: новогодняя ночь может выйти из-под контроля, как и все следующие 12 месяцев. Хотя, если вы хотите безумных приключений и сюжетных поворотов в судьбе – можете рискнуть.

В новогоднюю ночь лучше не делать образ полностью в красном цвете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

РИТУАЛЫ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

В новогоднее время верить в чудеса совсем не стыдно. Для ритуала есть несколько правил:

Первое. Сформулируйте самое заветное желание. Формулируйте четко и конкретно, иначе кролик махнет хвостиком и убежит.

Второе. Теперь подумайте, что вам принесет желание. Если вы хотите переехать в новый дом, то вы получите комфорт и уют, а если семью, то у вас будет радость близких и любовь.

Третье, самое интересное. Придумайте материальный символ вашего желания. Если мечтаете о любви, то смело делаем блюдо в форме сердца. Хотим богатства – выкладываем салат в виде машины. Шепотом проговариваем желание, то, что оно вам принесет и съедаем. Готово!

Не забываем, что кролики любят чистоту, поэтому перед Новым годом нужно прибраться как в доме, так и в голове. Смыть негатив нужно в ванне с морской солью 31 декабря. А перед праздником безжалостно выбрасываем старые вещи, да, все, что пылиться в шкафу, потому что «вдруг пригодиться».

Лучше встретить Новый год в компании друзей и близких Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Нельзя забывать и про домового. Угостите его сладостями, оставив их на ночь в тарелочке, а под тарелочкой оставляем листочек с заветным желанием и денежную купюру, - рассказывает эзотерик Екатерина Ворошилова.

В целом, в этому лучше не устраивать сборную солянку из друзей и знакомых у себя дома. Лучше отметить праздник с близкими. В тихой и уютной атмосфере кролику будет очень комфортно. Особенно он оценит, если вы навестите дальних родственников, с которыми часто не можете видеться, об этом говорят все астрологи и эзотерики.