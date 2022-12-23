В Асбесте росгвардеец спас замерзающего у подъезда трехлетнего мальчика

Если бы младший сержант Кудрявцев не забрал малыша с улицы, он мог бы погибнуть. Фото: Елена Лобова

В Асбесте росгвардеец Денис Кудрявцев спас трехлетнего мальчика, который замерзал около подъезда. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Свердловской области.

Поздним вечером 3 декабря младший сержант Кудрявцев возвращался домой. Возле одного из подъездов он заметил раздетого малыша.

- Он был совсем без одежды, ноги уже ледяные. Закутал его в свою куртку, поднялся домой. Вызвал сотрудников полиции, скорую помощь. Мальчика еле отогрели, - рассказал Денис.

Врачи заявили, что счет шел на минуты. Если бы росгвардеец не забрал ребенка с улицы, то мальчик просто замерз бы.

Нетрезвые родители заметили пропажу трехлетнего ребенка спустя полтора часа. Они обратили внимание на исчезновение сына только потому, что возле подъезда стояли машины скорой помощи и полиции. На родителей мальчика составлен административный материал по факту неисполнения обязанностей по содержанию несовершеннолетнего.

Ранее, в феврале, двое инспекторов ДПС из Красноуфимска спасли водителя, который застрял в снегу на трассе. Полицейские находились на дежурстве, когда заметили отечественную легковушку, съехавшую с дороги.

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