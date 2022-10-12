На Урале полицейские спасли школьника, у которого случился приступ

Никита Ноцик, Максим Непеин, Никита Тихомиров, Дмитрий Говорухин. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Под Екатеринбургом полицейские спасли жизнь 15-летнему подростку, у которого случился приступ. Об этом рассказывает глава пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

Инцидент произошел на 32 километры трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск, где в составе наряда несли службу лейтенант Никита Ноцик и сержант Максим Непеина. К ним обратился водитель «Лады-Ларгус», который ехал вместе с супругой и четырьмя детьми, один из которых находился в тяжелом состоянии.

Водитель попросил стражей порядка помочь с сопровождением, чтобы добраться до медицинского учреждения. Ребенку с хроническим заболеванием требовалась срочная помощь – юноша потерял сознание, у него начались судороги.

- Незамедлительно экипаж госавтоинспекторов передал информацию оперативному дежурному, после чего с включенными спецсигналами начал сопровождение «Лады». На подъезде к городу Березовскому автомобиль с ребенком сотрудники ГИБДД передали своим коллегам - старшему лейтенанту Дмитрию Говорухину и сержанту Никите Тихомирову, которые оперативно доставили нуждающегося в экстренной помощи подростка до ЦГБ, где уже ждали врачи.

Благодаря оперативной реакции стражей порядка и медицинских работников, ребенку была оказана своевременная помощь и качественное лечение. Через два дня его выписали и отправили домой.

Родители поблагодарили полицейских за оперативную реакцию, слаженные действия и неравнодушие.

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