На Урале инспекторы ДПС спасли водителя, машина которого застряла в снегу

По завершению операции, хозяин «Лады» поблагодарил представителей МВД Фото: Иван МАКЕЕВ

Инспекторы ДПС из Красноуфимска Максим Амоян и Алексей Ушаков спасли водителя, который застрял в снегу на федеральной трассе «Пермь – Екатеринбург». Полицейские находились на дежурстве, когда заметили отечественную легковушку, съехавшую с дороги.

- Пострадавший мужчина пояснил стражам правопорядка, что он ехал на работу. Неожиданно машину занесло, после чего ее выбросило с дороги. Машина плотно увязла и самостоятельно освободиться не получилось, - рассказал - руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, другие участники движения не обратили внимания на водителя, попавшего в беду, из-за чего он провел на трассе больше часа. Полицейские смогли найти трактор, который вытянул машину.

По завершению операции, хозяин «Лады» поблагодарил представителей МВД и водителя спецтехники за оказанную помощь, после чего продолжил свой путь.