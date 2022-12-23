У женщины остались двое маленьких детей. Фото: соцсети

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве 31-летней сотрудницы полиции Эльвиры Муфазаловой. Женщина была жестоко забита в родном поселке Первомайский Нижнесергинского района вечером 29 апреля.

Изначально обвинение было предъявлено 21-летнему Анатолию Хлызову. Бывший опекаемый последний видел Эльвиру живой. А потом заявил, что во время рыбалки на женщину напал мужчина в черной маске. Но после четырех месяцев в СИЗО парнишку отпустили. Однако новых подозреваемых по делу до сих пор нет.

- По данным следствия, смерть потерпевшей наступила в результате асфиксии при утоплении. Кроме того, при осмотре у погибшей была обнаружена травма головы. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области представить доклад о комплексе проведенных следственных действий и рассматриваемых версиях гибели женщины, - говорится в заявлении СК.

В начале 2022 года Эльвира вместе с детьми уехала от мужа и стала жить у родителей. Фото: соцсети

Семья Эльвиры объявила награду в миллион рублей за информацию об убийце. Осенью стало известно, что в Первомайском и его окрестностях у мужчин собирают ДНК. Вероятно, таким образом следствие попыталось сопоставить генетический материал с тем, который нашли на теле Эльвиры. В конце прошлого года старший лейтенант жаловалась на побои мужа.

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