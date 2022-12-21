В ГИБДД считают, что 30-летний Иван выехал на встречную полосу и погубил себя вместе с тремя девушками. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Стали известны подробности жуткой аварии под Нижним Тагилом в Свердловской области. Днем 20 декабря в районе «Титановой долины» красная «десятка» столкнулась с груженой «Газелью». Водитель легковушки и три его пассажирки скончались на месте ДТП. Погибшими оказались цыгане, которые торопились к родственникам.

- Они должны были передать приглашения на свадьбу, - объяснили «КП-Екатеринбург» знакомые погибших.

По данным «КП-Екатеринбург», за рулем ВАЗа был 30-летний Иван из станицы Переясловская Краснодарского края. Его пассажирками были сестры невесты: 28-летняя Диана, 18-летняя Раиса и девушка по имени Оксана. У Дианы осталось трое детей. Сейчас в ГИБДД ждут результатов экспертизы крови Ивана.

Иван приехал на Урал из Краснодарского края. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Инспектором дорожного надзора Госавтоинспекции при обследовании места аварии выявлены недостатки в виде наличия зимней скользкости, а именно снежный накат посередине и по краям проезжей части дороги, в отношении владельца автодороги вынесены рекомендации, - сообщили в управлении Госавтоинспекции по Свердловской области. - Наличие или отсутствие в крови у погибшего водителя алкоголя или иных запрещенных веществ установит назначенная представителями МВД экспертиза, у водителя Газели освидетельствование на состояние опьянения будет проведено в медицинской организации.

Ранее мы рассказывали о смерти девушки, которая погибла в Белоярском районе. 22-летнюю Кристину посадили на снегокат, привязанный к автомобилю. Когда девушка упала на нее наехала идущая сзади легковушка.