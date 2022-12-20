На Урале в столкновении легковушки и «Газели» погибли четыре человека

30-летний водитель ВАЗ-2110 вылетел на встречную полосу. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На уральской трассе межу Нижним Тагилом и Нижней Салдой произошла страшная авария: в столкновении отечественной легковушки с «Газелью» погибли четыре человека, еще двое получили различные травмы.

- В списке погибших беременная женщина, двое выживших. По состоянию на 16.00 пациентам оказана вся необходимая медицинская помощь. Один пациент отпущен на амбулаторное лечение, госпитализация не понадобилась, второй - отказался от госпитализации, - уточнили в пресс-службе Минздрава по Свердловской области.

Водитель и пассажиры в салоне не были пристегнуты ремнями безопасности. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Позднее в Минздраве опровергли информацию о беременности погибшей. В региональном УГИБДД рассказали, что авария произошла около 14:00 по местному времени. Предварительно установлено, что 30-летний водитель ВАЗ-2110 вылетел на встречную полосу.

- В ДТП погиб водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ-2110, еще два пассажира легковушки и водитель «Газели» госпитализированы в больницу Салды. Личности участников происшествия в настоящий момент устанавливаются, - уточнили в областной автоинспекции.

Фото: группа «ВКонтакте» «Подслушано в Салде»

Погибший владелец легковушки жил в Краснодарском крае, все пассажиры в салоне не были пристегнуты ремнями безопасности. 35-летний водитель «Газели» в момент столкновения перевозил строительные материалы.

Движение транспортных средств вблизи места происшествия временно организовано в одну полосу, инспекторы ДПС регулируют поток.