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Общество21 декабря 2022 13:06

В Екатеринбургском цирке показали, как он будет выглядеть после реконструкции

На нее будет выделено 2,5 миллиарда рублей
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Цирк закроется на реконструкцию на два года

Цирк закроется на реконструкцию на два года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прощальное представление пройдет в Екатеринбургском цирке 15 января. В этот день его двери закроются для посетителей, после чего в его здании начнется масштабная двухлетняя реконструкция.

- 15 января мы передаем ключи от цирка генподрядчику Вадиму Линнику. По официальным документам на проект реконструкции цирка будет выделено 2,5 миллиарда, - рассказывает директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова.

Вот так выглядит холл цирка до реконструкции

Вот так выглядит холл цирка до реконструкции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По ее словам, после реконструкции изменится все.

- Фойе и общественные зоны после ремонта станут светлее, просторнее и будут выглядеть более современно. Появится новый буфет, зона коворкинга и станет в два раза больше туалетов. В зрительном зале количество мест значительно уменьшится: сейчас из 3500, а станет на примерно 300 меньше. Это позволит сделать новые кресла более удобными и просторными. Но самая главная гордость – это то, что вокруг крыши для всех желающих будет установлена смотровая площадка, - рассказывает Тамара Бортникова.

Во время ремонта будут сохранены вставки из традиционного уральского камне - малахита

Во время ремонта будут сохранены вставки из традиционного уральского камне - малахита

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В холле появится современная зона для отдыха

В холле появится современная зона для отдыха

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В здании станет в два раза больше туалетов

В здании станет в два раза больше туалетов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По ее словам, во время реконструкции будут полностью заменены вольеры для животных, чтобы они соответствовали современным требованиям. Также приведется полное техническое переоснащение и усовершенствована система управления цирковыми представлениями.

Также директор цирка ответила на один из самых задаваемых вопросов, сохранится ли знаменитый купол цирка.

- Конечно, сохранится, - заверила она.

На крыше цирка появится смотровая площадка

На крыше цирка появится смотровая площадка

Более подробный план цирк вместе с подрядчиком сможет представить после 15 января

Более подробный план цирк вместе с подрядчиком сможет представить после 15 января

Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 января на арене Екатеринбургского цирка пройдет прощальный показ шоу «Клоун», с которым на гастроли в уральскую столицу приехали артисты цирка Юрия Никулина. Премьерный показ новой программы состоится 23 декабря. Он пройдет для детей из семей мобилизованных.

1 февраля 2023 года Екатеринбургскому цирку имени Народного артиста СССР, дрессировщика Валентина Филатова исполняется 43 года. За это время в нем прошло 363 гастрольных программы, его двери были открыты для более 20 миллионов зрителей.

Отметим, в честь 42-го дня рождения Екатеринбургского цирка мы рассказывали историю его создания и показывали редкие архивные фото.

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