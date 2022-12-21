В Екатеринбургском цирке показали, как он будет выглядеть после реконструкции

Цирк закроется на реконструкцию на два года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прощальное представление пройдет в Екатеринбургском цирке 15 января. В этот день его двери закроются для посетителей, после чего в его здании начнется масштабная двухлетняя реконструкция.

- 15 января мы передаем ключи от цирка генподрядчику Вадиму Линнику. По официальным документам на проект реконструкции цирка будет выделено 2,5 миллиарда, - рассказывает директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова.

Вот так выглядит холл цирка до реконструкции Фото: Алексей БУЛАТОВ

По ее словам, после реконструкции изменится все.

- Фойе и общественные зоны после ремонта станут светлее, просторнее и будут выглядеть более современно. Появится новый буфет, зона коворкинга и станет в два раза больше туалетов. В зрительном зале количество мест значительно уменьшится: сейчас из 3500, а станет на примерно 300 меньше. Это позволит сделать новые кресла более удобными и просторными. Но самая главная гордость – это то, что вокруг крыши для всех желающих будет установлена смотровая площадка, - рассказывает Тамара Бортникова.

Во время ремонта будут сохранены вставки из традиционного уральского камне - малахита Фото: Алексей БУЛАТОВ

В холле появится современная зона для отдыха Фото: Алексей БУЛАТОВ

В здании станет в два раза больше туалетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По ее словам, во время реконструкции будут полностью заменены вольеры для животных, чтобы они соответствовали современным требованиям. Также приведется полное техническое переоснащение и усовершенствована система управления цирковыми представлениями.

Также директор цирка ответила на один из самых задаваемых вопросов, сохранится ли знаменитый купол цирка.

- Конечно, сохранится, - заверила она.

На крыше цирка появится смотровая площадка

Более подробный план цирк вместе с подрядчиком сможет представить после 15 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 января на арене Екатеринбургского цирка пройдет прощальный показ шоу «Клоун», с которым на гастроли в уральскую столицу приехали артисты цирка Юрия Никулина. Премьерный показ новой программы состоится 23 декабря. Он пройдет для детей из семей мобилизованных.

1 февраля 2023 года Екатеринбургскому цирку имени Народного артиста СССР, дрессировщика Валентина Филатова исполняется 43 года. За это время в нем прошло 363 гастрольных программы, его двери были открыты для более 20 миллионов зрителей.

Отметим, в честь 42-го дня рождения Екатеринбургского цирка мы рассказывали историю его создания и показывали редкие архивные фото.

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