Дело о смерти мальчика взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге простились с 14-летним Андреем (имя изменено - прим.ред). Подростка нашли мертвым 18 декабря в яме за ангаром на Базовом переулке. Вечером 16 декабря Андрей вместе с другом отправился на «вписку». Что именно происходило в квартире на Базовом, 48 выясняет полиция и Следственный комитет.

Прощание прошло в Екатеринбургском крематории. Родственники мальчика отказались общаться с прессой.

- Достаточно много людей пришли проститься с Андреем. 10 детей приехали из Перми, где он раньше жил. Друг, который последним видел его в ту ночь, не пришел. Накануне сообщил, что ему морально тяжело, - пояснила «КП-Екатеринбург» знакомая погибшего.

Одни утверждают, что товарищ заставлял Андрея есть таблетки. Другие - думают, что подросток сам купил их за пару часов до этого. По основной версии, оказавшись на улице в одиночку школьник стал бродить по улице. А потом не смог выбраться из ямы и замерз.

Мальчика воспитывал отец. Фото: УМВД по Екатеринбургу

По словам тех, кто присутствовал на «вписке», Андрея попытались утихомирить. Но парень на уговоры не поддался. Единственный выход, который оставался подросткам - выставить Андрея за дверь. Это случилось около четырех часов ночи. Леонид утверждает, что до последнего пытался связаться с другом. Но тот не отвечал на звонки.

- Я звонил ему, шли гудки. Но трубку он не брал. Я думал, что он идет в мастерскую отца, - рассказал на следующий день друзьям Леонид.

Но утром стало понятно, что домой Андрей так и не вернулся. Отец мальчика начал обзванивать друзей. Близкие друзья сразу же бросились писать в соцсетях ориентировки школьника с просьбой о помощи. Отец мальчика ждал сына до вечера. В 19:30 он обратился в полицию. На поиски ребенка вышли полицейские и волонтеры.

Почти сутки о судьбе подростка не было никаких вестей. Сигнал от отряда «Прорыв» пришел в 15:40 воскресенья. Поисковики сообщили: «Найден, погиб».

В таком состоянии при подростке нашли его телефон. Фото: читатель «КП»

Тело мальчика нашли недалеко от дома, где была «вписка». Изучив записи с камер видеонаблюдения, стало понятно, что Андрей бродил по улице все утро. А потом забрел в промзону. Предварительная причина смерти - переохлаждение.

Напомним, что Следственный комитет расследует уголовное дело по статье «Убийство». Председатель СК Александр Бастрыкин уже потребовал доклад о ходе расследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я домой»: появились кадры последних минут жизни 14-летнего подростка, найденного мертвым (подробнее)

Отец погибшего 14-летнего школьника из Екатеринбурга рассказал свою версию трагедии (подробнее)