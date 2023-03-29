В Нижнем Тагиле ученица автошколы перепутала педали и сбила пенсионерку на тротуаре

За рулем учебной иномарки Mitsubishi Lancer находилась 29-летняя девушка. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле ученица автошколы перепутала педали и сбила 83-летнюю пенсионерку, которая шла по тротуару. Необычный инцидент произошел днем 29 марта на улице Энтузиастов. За рулем учебной иномарки Mitsubishi Lancer находилась 29-летняя девушка.

- В момент происшествия рядом сидел 38-летний инструктор. При заезде на парковку курсант перепутала педали газа и тормоза, из-за чего столкнулась со стоящим Toyota RAV4, а затем выехала на тротуар, где сбила пожилую женщину, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Как оказалось, в машине был установлен дополнительный комплект педалей со стороны инструктора. Когда иномарка выехала на пешеходную дорожку, мужчина попытался затормозить, но не успел вовремя среагировать, из-за чего и произошел наезд.

Авария произошла днем 29 марта на улице Энтузиастов. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Пострадавшую пожилую женщину госпитализировали, в больнице у нее диагностировали перелом шейки бедра. А вот инструктору теперь грозит административная ответственность по статье «Нарушение ПДД или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», за это предусмотрен штраф до 25 тысяч или лишение водительских прав на два года.

- В ближайшее время полицейские намерены выйти в автошколу, где обучалась девушка – курсант, с целью проведения профилактических занятий как с обучающимися, так и с автоинструкторами для дальнейшего предотвращения ДТП, - добавили в Госавтоинспекции.

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