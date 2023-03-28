Водитель погиб, ребенок в больнице: под Нижним Тагилом произошло жуткое ДТП

Легковушку разорвало на части Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 131 километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 28 марта произошло жуткое ДТП. По предварительным данным, столкнулись Chevrolet Cruze и КамАЗ. Легковушку разорвало на части.

- В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте, еще двое его пассажиров, женщина и семимесячный ребенок доставлены в медицинское учреждение, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС, СМП. Автоинспекторы регулируют поток транспорта, организовано реверсивное движение.

Напомним, 27 марта на трассе Пермь - Екатеринбург под Ачитом в столкновении внедорожника Mercedes и грузовика погибла 22-летняя девушка, еще пять человек получили различные травмы.

По предварительным данным, 50-летний водитель иномарки ехал в сторону уральской столицы, в какой-то момент он уснул за рулем, вылетел на встречную полосу, врезался в грузовик Isuzu, от удара его отбросило на стоящую на обочине фуру MAN.

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