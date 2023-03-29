В Нижнем Тагиле эксперты нашли нарушения в работе больницы, в которой умер пятимесячный малыш

Юрист уверенна, что гибель ребенка можно было предотвратить. Фото: предоставила Анна Томилова

Специалисты страховой компании «Астрамед-МС» пришли к выводу, что врачи детской городской больницы в Нижнем Тагиле допустили ошибки в лечении ребенка.

Напомним, что многодетная семья Томиловых потеряла младшего ребенка в декабре 2022 года. Тогда сына Анны Томиловой отправляли на плановое обследование. Затем мальчику, который родился весом всего в 870 граммов, предстояла плановая вакцинация.

При этом мама малыша просила врачей обратить внимание на то, что ребенок кашляет. Но фельдшер дала заключение о том, что мальчик здоров. Анна Томилова привезла сына на вакцинацию 23 декабря. После прививки малыш начал тяжело дышать, у него подскочила температура. Его госпитализировали, но утром 24 декабря родителям сообщили, что малыш умер от пневмонии.

В Минздраве Свердловской области «КП-Екатеринбург» ответили, что был проведен клинический разбор оказания помощи ребенку. Также специалисты сообщали, что во время оформления предварительной справки о смерти ребенка была допущена ошибка технического характера. А именно, был неверно указан фактический адрес смерти ребенка.

Эксперты страховой компании признали, что в детской городской больнице Нижнего Тагила клинические обследования проводились не в полном объеме, также была допущена произвольная смена основного диагноза.

- Госпитализация в стационар 23 декабря была несвоевременной. Учитывая симптомы дыхательной недостаточности, пациента нужно было госпитализировать по скорой медпомощи. Не была оказана неотложная помощь в поликлинике. Ребенок поступил в стационар личным транспортом только через пять часов после ухудшения состояния. При этом не был оформлен отказ от скорой помощи, - сказано в документе страховой компании.

В результате патологоанатомического исследования выяснилось, что основная причина гибели малыша – иммунодефицитное состояние. Также это заболевание было осложнено пневмонией и септицемией, что и привело к летальному исходу.

- В рамках компетенции установили нарушения, которые совершали медики на стадии амбулаторного лечения. Они в последующем имели причинно-следственную связь со смертью ребенка. Если бы наблюдение и патронаж были полными, то ребенок мог бы избежать гибели. Было установлено, что ребенок не был госпитализирован, так как врач убеждала семью, что им быстрее доехать самим. Хотя ребенка могли бы забрать врачи скорой, - объясняет юрист, представляющий интересы семьи, Юлия Липинская.

Так, по итогам заключения эксперты решили оштрафовать городскую больницу Нижнего Тагила. Теперь юрист Юлия Липинская будет подавать жалобу в областную прокуратуру на Минздрав области. Эту меру она предприняла после того, как Министерство здравоохранения региона не выявило нарушений в оказании медпомощи ребенку.

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