На Урале инспекторы ДПС помогли водителю, который замерзал на трассе из-за поломки колеса

Водитель сильно замерз, пока ждал помощи. Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Качканарские инспекторы ДПС помогли водителю, который из-за сломанного колеса застрял на трассе «Нижняя Тура – Качканар». Отечественный автомобиль, стоявший на обочине, инспекторы заметили 13 декабря, около 21:00.

- Рядом с автомобилем ВАЗ-2111 стоял водитель. Он рассказал полицейским, что ехал по трассе в сторону Серова, когда обнаружил, что колесо автомобиля открутилось. Проблему с колесом мужчина незадолго до этого решал в автосервисе. Однако, работники шиномонтажа некачественно установили колесо, - отмечают в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники подкрутили колесо, которое плохо отремонтировали в автосервисе. Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Мужчина в тот момент ехал один. У него с собой не было инструментов, которые бы позволили ему отремонтировать колесо. Сотрудники Госавтоинспекции - Рустам Хамитов и Рустам Аминев принесли инструменты и помогли застрявшему на трассе водителю.

Кстати, пока водитель ждал помощи, он замерзал. Так как в тот день, на улице было холодно, и термометр показывал – 20 градусов. Водитель отечественной «легковушки» поблагодарил за свое спасение инспекторов ДПС.

Сотрудники ГИБДД неоднократно приходят на помощь водителям, которые застревают на трассах области. Так, молодые родители заглохли в мороз под Каменском-Уральским. Наряд ДПС заметил автомобиль с «аварийской» около деревни Щербакова. Оказалось, в салоне был водитель мужчина, а также его жена с 8-месячным ребенком.

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