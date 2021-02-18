На Урале автоинспекторы помогли водителю, машина которого сломалась в мороз

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области автоинспекторы лейтенант Сергей Копанев и младший сержант Георгий Черемисин во время патрулирования дороги «Нижний Тагил – Серов» заметили на обочине грузовую газель. Водитель рассказал, что вез электронику из Перми в Ивдель, однако по пути машина сломалась. Самостоятельно починить ее он не мог из-за сильного мороза, а оставить без присмотра автомобиль было нельзя из-за ценного содержимого.

- Инспекторы попросили коллег приобрести в магазине необходимую запчасть и привезти на трассу. Дождавшись нужную деталь, полицейские помогли устранить неисправность, - сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

После того, как машину отремонтировали, водитель смог продолжить свой путь. Он поблагодарил сотрудников ГИБДД и поехал дальше.