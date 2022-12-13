Рейс Azur Air из Екатеринбурга в Таиланд задерживают почти на сутки

Теперь вылет запланирован на 21:15 по местному времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рейс авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга на Пхукет задерживают на 22 часа. Пассажиры должны были улететь 12 декабря в 23:15 по местному времени. Это следует из данных онлайн-табло Кольцово.

Одна из пассажиров рейса Алена рассказала «КП-Екатеринбург», что 12 декабря примерно в 23:30 объявили, что рейс будет в 14:00 и о том, что их заселят в гостиницу.

- Рейс откладывали ориентировочно уже раз шесть. Первые четыре часа мы ожидали в аэропорту, - заявила она.

В Azur Air «КП-Екатеринбург» объяснили, что причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна. Теперь вылет рейса № 3737 запланирован на 21:15 по местному времени. В Таиланде самолет приземлится в 03:35 по московскому времени.

Ранее пассажирам рейса Москва - Екатеринбург пришлось пять часов ждать своего вылета. Борт задержали в аэропорту Шереметьево. Самолет должен был подняться в воздух 11 декабря в 21:30, а прибыть в столицу Урала в 02:00.

В итоге воздушное судно взлетело только 12 декабря в 02:34, а приземлилось в Екатеринбурге в 06:55. Рейс выполняла авиакомпания «Аэрофлот».

А в сентябре в Кольцово несколько пассажиров отказались лететь из-за задержки рейса на два часа и сорок минут. Полет выполняли «Уральские авиалинии». Борт должен был вылететь в 05:30.