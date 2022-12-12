В Москве на пять часов задержали рейс в Екатеринбург

Рейс выполняла авиакомпания «Аэрофлот» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажирам рейса «Москва-Екатеринбург» пришлось пять часов ждать своего вылета. Борт задержали в аэропорту Шереметьево. Это следует из данных онлайн-табло.

Самолет должен был подняться в воздух 11 декабря в 21:30, а прибыть в столицу Урала в 02:00. В итоге Airbus A320 взлетел только в 02:34, а приземлился в Екатеринбурге в 06:55. Рейс выполняла авиакомпания «Аэрофлот».

Ранее, 27 ноября, в Екатеринбурге задержали вылет сразу нескольких рейсов «Уральских авиалиний». Самолеты в Бишкек и Читу вылетели с задержкой в два и три часа. Кроме того, были задержаны рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, а также Иркутск и Хабаровск.